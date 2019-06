Inaugurata la prima sala IMAX a UCI Porta di Roma, un'esperienza da non perdere

News





06/06/2019 |

UCI Porta di Roma, la multisala del Circuito UCI Cinemas situata presso la Galleria Commerciale Porta di Roma, ha inaugurato ieri ufficialmente la prima sala IMAX della Capitale, con la proiezione in anteprima di X-Men: Dark Phoenix, in versione IMAX 3D, distribuito da 20th Century Fox e in uscita da oggi nelle sale di tutta Italia il 6 giugno 2019.



E’ la quarta sala in Italia (tutte targate UCI che ha un accordo di esclusiva) che può vantare la certificazione IMAX che permette allo spettatore di vivere un’esperienza completamente diversa. Cosa offre in concreto questa tecnologia? Prima di tutto grazie ad un sistema audio Xenon GEN3, dotato di 12 canali, lo spettatore si troverà immerso completamente nel suono con un’esperienza uditiva straordinaria e perfetta in qualsiasi punto della sala. La grandezza dello schermo curvo, di circa 150 metri quadrati, la conformazione della sala, le poltrone, decisamente comode, sono tre ulteriori elementi che danno la possibilità agli spettatori di sentirsi all’interno del film che potrà essere proiettato in 4K o in IMAX 3D se girato con quello standard.



A presentare la nuova sala, illustrando i nuovi progetti del gruppo, Ramon Biarnés, Managing Director Sud-Europa di Odeon Cinema Group:

“Siamo orgogliosi della nostra collaborazione con IMAX Corporation che ci ha consentito di inaugurare la prima sala IMAX di Roma, la quarta del Circuito UCI Cinemas dopo quella di UCI Pioltello (MI), UCI Orio (BG) e UCI Luxe Campi Bisenzio (FI). L’apertura della nuova sala IMAX romana rappresenta un ulteriore passo verso il raggiungimento della mission di UCI Cinemas, ovvero quella di creare esperienze di intrattenimento sempre più immersive ed entusiasmati per tutti i nostri clienti, come quelle che possono essere vissute nelle multisala Luxe di Venezia Marcon e Campi Bisenzio recentemente inaugurate. Grazie al concept Luxe del Circuito UCI, infatti, il pubblico ha la possibilità di vivere il cinema in modo unico, grazie alle poltrone reclinabili di ultima generazione, alla rinnovata e ampliata offerta food & beverage e alla migliore qualità delle proiezioni”.





Anche se non ha voluto (potuto) essere più preciso, Ramon Biarnés ha anticipato anche la prossima apertura di una sala Luxe anche a Roma…e a questo punto la curiosità e le aspettative continuano a crescere esponenzialmente.



Facendo un confronto tra la velocità di riconversione delle sale in atto negli Stati Uniti e quella in Europa, Ramon Biarnés ammette che il cliente europeo è diverso da quello statunitense. Non è praticabile, nè in previsione un’operazione come quella in atto nelle sale nord americane. Se negli Stati Uniti circa il 50% dei cinema AMC presentano ora servizi accessori e poltrone relax, nel vecchio continente siamo a 20 sale in UK, 5 in Spagna, 2 in Italia e 1 in Norvegia. Numeri completamente diversi e la strategia attuale prevede che la differenza resterà sostanziale anche in un prossimo futuro.



Torniamo all’esperienza IMAX che abbiamo potuto testare ieri sera. Chi vi scrive non è assolutamente un amante del 3D, per una serie di considerazioni lunghe e noiose, e il banco di prova quindi, per quanto totalmente ed ovviamente soggettivo, era più duro. Già dalla proiezione dei primi trailer abbiamo percepito la potenza che sta per investirci in sala. Il film, fila via che è una bellezza. Gli occhiali 3D, leggeri e assolutamente non fastidiosi, permettono un’esperienza immersiva. Non è il protagonista ad uscire dallo schermo, è lo spettatore ad entrare nel film, con una percezione della profondità assolutamente da provare. Per non parlare del suono, avvolgente, coinvolgente, potente ma mai fastidioso.



Se volete un consiglio da chi il cinema lo giudica da spettatore l’esperienza è assolutamente da Voto 10, da provare, almeno una volta… tanto siamo sicuri che ci ricascherete.