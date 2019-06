Wonder Woman 1984: Patty Jenkins svela il costume dell'eroina

News





06/06/2019

Tramite il suo account Instagram, Patty Jenkins, regista di Wonder Woman 1984, ha svelato il costume che indosserà la protagonista Gal Gadot all'interno di questo nuovo capitolo. Come possiamo vedere dall'immagine, l'attrice veste un costume completamente dorato, una sorta di armatura più completa rispetto a quella dell'opera prima.



Wonder Woman 1984 vedrà tornare nei panni del personaggio creato dalla DC Comics Gal Gadot. Altro ritorno sarà quello di Chris Pine mentre Kristen Wiig sarà la temibile Cheetah. La produzione è affidata a Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot.



Il debutto ufficiale non avverrà più il 1° novembre 2019 come precedentemente annunciato ma il 5 giugno 2020 (slot precedentemente occupato da Six Billion Dollar Man).