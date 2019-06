Arrivederci Professore: online una nuova scena

News





Ancora due settimane ci separano dall'uscita in Italia di Arrivederci Professore ed oggi, tramite la Notorious Pictures, vi presentiamo una nuova clip del film. La pellicola vede protagonista Johnny Depp, chiamato ad interpretare un professore universitario che scopre di avere una malattia mortale. Depp è diretto in questa pellicola da Wayne Roberts ed è affiancato nel cast da Zoey Deutch, Justine Warrington, Rosemarie DeWitt, Ron Livingston e Danny Huston.



Roberts ha anche scritto la sceneggiatura.



Il debutto italiano è previsto per il 20 giugno.



Sinossi di Arrivederci Professore:

Quando Richard, professore universitario di mezz’età, scopre di avere un cancro allo stadio terminale e solo pochi mesi di vita, decide di rivoluzionare la sua vita e godersi a pieno il tempo che gli rimane. La sua complicata situazione familiare e la poco soddisfacente vita lavorativa subiscono così un cambiamento repentino e trasgressivo e, inaspettatamente, la sua lenta morte aiuterà chi gli sta vicino a ritrovare la gioia di vivere.