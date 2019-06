Brian Tyree Henry reciterà nel sequel di A Quiet Place: Un posto tranquillo

News





06/06/2019 |

Una new entry nel cast di A Quiet Place: Un posto tranquillo. All'interno della pellicola reciterà anche Brian Tyree Henry, attore che abbiamo visto in Windows: Eredità Criminale e in Se la Strada Potesse Parlare.

L'attore raggiunge così i confermati Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe e Cillian Murphy, quest'ultimo nuovo attore scelto dalla produzione.

La regia vedrà ancora una volta tornare dietro la macchina da presa John Krasinski, che nel film originale ha anche recitato nel film come protagonista maschile.

L'uscita è prevista per marzo 2020.