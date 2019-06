Frank Grillo sarà il protagonista di No Mans Land

News





07/06/2019 |

Frank Grillo reciterà come protagonista all'interno di No Man's Land, western moderno che sarà diretto da Conor Allyn. L'attore reciterà accanto a Jake Allyn.

Il film racconta la storia di padre e figlio, due vigilanti, che finiscono nel caos dopo che il giovane uccide per sbaglio un immigrato. Per evitare la condanna, il ragazzo fuggirà in Messico in sella ad un cavallo diventando di conseguenza un fuorilegge. Braccato dagli agenti del Texas e messicani, il nostro protagonista si imbarcherà nella ricerca del perdono del padre della persona uccisa.

Allyn e David Barraza Ibañez hanno scritto la sceneggiatura. La Margate House Films produrrà la pellicola con la Bluegrass Pictures.