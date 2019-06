Gilded Rage: Bill Skarsgard sarà il protagonista del film

News





07/06/2019 |

Dopo averlo visto nei panni di Pennywise nell'horror movie IT, Bill Skarsgard è stato scritturato per recitare come protagonista in Gilded Cage.

La pellicola del regista Charlie McDowell si baserà sull'articolo di Vanity Fair a firma di Benjamin Wallace e racconterà della morte dell'investitore bancario Thomas Gilbert Sr., creduto inizialmente suicida. Skarsgard interpreterà Thomas Gilbert Jr., arrestato per l'omicidio e ancora in attesa di giudizio.

McDowell si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura mentre la produzione è affidata a Jake Gyllenhaal e Riva Marker tramite la loro Nine Stories. Tra i produttori spunta anche Jeremy Steckler della Conde Nast Entertainment.