Beautiful Boy: la scena dal titolo Passa sempre

07/06/2019 |

Tramite la 01Distribution siamo lieti di mostrarvi una scena di Beautiful Boy, la pellicola basata sull’omonimo bestseller del noto giornalista David Sheff e sull’apprezzata autobiografia di suo figlio Nic.



Il film - come recita la nota della 01Distribution - è la storia, tanto onesta quanto spietata, di una famiglia che accompagna il proprio figlio nella lotta contro l’assuefazione e descrive il potere distruttivo della droga e la forza rigenerante dell’amore.



La regia è di Felix van Groeningen che ha diretto un cast composto da Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan e l'attore premio Oscar Timothy Hutton.



Sotto la sinossi trovate la clip Passa sempre.



Sinossi di Beautiful Boy:

Nicolas Sheff ha 18 anni ed è un bravo studente: scrive per il giornale della scuola, recita nello spettacolo teatrale di fine anno e fa parte della squadra di pallanuoto. Ama leggere e possiede una spiccata sensibilità artistica; in autunno andrà al college. Da quando ha 12 anni però, ama sperimentare le droghe; da qualche tempo ha provato la metamfetamina e, come lui stesso dichiara, “Il mondo, da bianco e nero, improvvisamente è diventato in Technicolor”. In breve tempo Nic, da semplice adolescente che fa uso sporadico di stupefacenti, si trasforma in un vero e proprio tossicodipendente.