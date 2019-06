Jaume Collet-Serra in trattative per dirigere il cinecomic Black Adam

News





08/06/2019 |

Jaume Collet-Serra è entrato ufficialmente in trattative con la New Line Cinema per dirigere il cinecomic Black Adam. E se le stesse dovessero andare a buon fine, il regista si riunirà con Dwayne Johnson, scelto per interpretare il protagonista. I due hanno già lavorato insieme per Jungle Cruise, film che uscirà nel 2020.

Beau Flynn della FlynnPicturesCo produrrà il film con Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia della Seven Bucks Productions.

Seguendo il successo ottenuto da Shazam!, la produzione ha deciso di realizzare la pellicola sul villain del film.

Nel cast del film è stata annunciata anche Rana Khalil.