Outside The Wire: Anthony Mackie sarà il protagonista del film Netflix

08/06/2019

Anthony Mackie, una delle star delle pellicole Marvel, sarà il protagonista di Outside The Wire, action sci-fi di Netflix. L'attore sarà diretto da Mikael Håfström ed interpreterà un pilota di droni che, impiegato in una missione letale, dovrà lavorare per un androide incaricato di individuare un dispositivo mortale.

Le riprese partiranno il prossimo agosto e nei prossimi giorni verrà annunciato il cast.

Mackie sarà il produttore con Brian Kavanaugh-Jones della Automatik, Ben Pugh ed Erica Steinberg della 42 e Jason Spire della Inspire Entertainment.

Rob Yescombe e Rowan Athale sono gli sceneggiatori.