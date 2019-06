Box Office Italia: Pets 2 - Vita da Animali in testa

News





10/06/2019

Cambia nuovamente la vetta della classifica box office italiana. Al comando della stessa, infatti, troviamo Pets 2 - Vita da Animali, il sequel di Chris Renaud che ha incassato all'esordio 1.034.245 euro. Ha perso una posizione, dunque, scivolando al secondo posto, Aladdin di Guy Ritchie, live-action movie della Disney che ha portato via 1.002.333 euro. Buono l'impatto nelle sale per X-Men - Dark Phoenix di Simon Kinberg che ha esordito portando via 913.018 euro. Dalla terza alla quarta posizione e dalla seconda alla quinta sono scivolati invece Il Traditore di Marco Bellocchio e Godzilla II - King of Monsters di Michael Dougherty che hanno portato via 459.874 e 391.592 euro. Rocketman di Dexter Fletcher ha chiuso la classifica al sesto posto con un incasso pari a 290.414 euro.