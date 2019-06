Box Office USA: ottimo esordio per Pets 2 - Vita da Animali

News





10/06/2019 |

Anche negli Stati Uniti è stato ottimo il debutto nelle sale di Pets 2 - Vita da Animali. La pellicola animata diretta da Chris Renaud ha esordito al primo posto incassando 47.110.000 dollari, superando anche X-Men - Dark Phoenix di Simon Kinberg, altra new entry del week-end. Il cinecomic di casa Marvel, altra costola dell'universo X-Men, ha debuttato portando via 33.000.000 dollari. Ha perso tre posizioni invece Godzilla II - King of Monsters di Michael Dougherty, finito dal primo al quarto posto (15.540.000 dollari) mentre è scivolato dalla seconda alla terza posizione Aladdin di Guy Ritchie (24.500.000 dollari). A chiudere la classifica, al quinto e al sesto posto, troviamo infine Rocketman di Dexter Fletcher (14.000.000 dollari) e Ma di Tate Taylor (7.820.000 dollari).