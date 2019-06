La Piccola Boss dal 25 luglio al cinema: il nuovo trailer italiano!

News





10/06/2019 |

Grazie alla Universal Pictures ecco a voi un nuovo trailer italiano di La Piccola Boss, commedia diretta da Tina Gordon.

Protagoniste del film saranno Regina Hall e Marsai Martin entrambe chiamate ad interpretare lo stesso personaggio, ovvero Jordan Sanders: la Hall nella versione da adulta, una spietata donna in carriera, mentre la Martin nella sua versione da tredicenne che, come spiega la trama, "si risveglia nell’attico del suo ‘io’ adulto poco prima di un’importante svolta lavorativa".



Nel cast troviamo anche Issa Rae.



La Piccola Boss ha una storia scritta da Tracy Oliver ed una sceneggiatura realizzata dalla Oliver e dalla Gordon.



Il film è prodotto da Will Packer, James Lopez e Kenya Barris. I produttori esecutivi sono Preston Holmes, Regina Hall, Marsai Martin e Josh Martin.



L'uscita è prevista per il 25 luglio.