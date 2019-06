Il trailer italiano di Domino, il nuovo film di Brian De Palma

News





10/06/2019 |

La Eagle Pictures ha rilasciato in rete il primo trailer italiano di Domino. Il thriller movie è diretto da Brian De Palma da una sceneggiatura di Petter Skavlan.

Protagonista della pellicola è Nikolaj Coster-Waldau, nei panni di un agente che si ritroverà invischiato in una missione anti-terroristica. Con lui troviamo anche Carice Van Houten e Guy Pearce.

L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 1° luglio.

Sinossi di Domino:

Christian (Nikolaj Coster - Waldau), un poliziotto dell'unità crimini speciali di Copenaghen, cerca giustizia per l'omicidio di un suo collega. Insieme alla collega Alex (Carice Van Houten), una poliziotta del suo stesso distretto, si imbarca in una caccia all'uomo di carattere internazionale per trovare il colpevole, affiliato ad una cellula danese dell'ISIS. Ben presto i due scopriranno di avere a che fare con un intrigo molto più torbido di quanto potessero immaginare.

In una disperata corsa contro il tempo, i due poliziotti dovranno scoprire i pezzi di questo delicato gioco di equilibri e allo stesso tempo salvare le loro vite.