The Starling: Melissa McCarthy e Chris ODowd in trattative per recitare nel film

News





10/06/2019 |

Melissa McCarthy e Chris O’Dowd sono entrati ufficialmente in trattative per recitare all'interno di The Starling. La commedia sarà diretta da Ted Melfi che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Matt Harris.

La storia racconterà di una coppia che interromperà la propria relazione a seguito di una tragedia interna. Rimasta sola, Lily deciderà di occuparsi del proprio giardino per passare il tempo, quando viene attaccata da un uccello nero che ha costruito il nido proprio nel suo cortile di casa. Per cercare di risolvere la situazione, la donna sarà costretta a chiamare un veterinario con il quale scatterà la scintilla...



La McCarthy e O'Dowd, qualora dovessero accettare di recitare nel film, interpreteranno la coppia sposata.

The Starling sarà prodotto da Dylan Sellers, Chris Parker, Melfi e Kimberly Quinn.