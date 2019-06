The Ballad of Richard Jewell: Sam Rockwell nel cast

News





Ci sarà anche Sam Rockwell all'interno del cast di The Ballad of Richard Jewell. La pellicola di Clint Eastwood è tratta da una storia vera e racconta di Jewell, guardia di sicurezza che, dopo aver scoperto uno zaino sospetto durante i giochi olimpici del 1996 ad Atlanta, venne accusato di essere un terrorista. Rockwell interpreterà l'avvocato che lo difenderà in tribunale dalle accuse.

Il cast attualmente è in fase di definizione, dunque non è stata ancora assegnata la parte del protagonista.

Eastwood si occuperà anche della produzione della pellicola tramite la sua Malpaso.