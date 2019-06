Jason Reitman parla di Ghostbusters 3

News





11/06/2019

Nel 2020 arriverà nelle sale il terzo capitolo di Ghostbusters. Il progetto è in fase di evoluzione e vedrà dietro la macchina da presa Jason Reitman, il figlio di Ivan Reitman ovvero il papà della famosa saga degli anni ottanta.

Il film ripartirà dal passato, evolvendo con nuovi personaggi che faranno da colonne portanti e lo stesso regista, nel corso del Ghostbusters Fan Fest, ha spiegato i principi della storia: "Fino a qualche tempo fa non pensavo fosse possibile realizzarlo. Ho immaginato questo personaggio, questa ragazzina di dodici anni con in mano un pacchetto di protoni e allora la storia si è iniziata a formare. Per conservare lo spirito del franchise, però, abbiamo deciso di richiamare gli attori del cast originale ma la storia sarà nuova e nuovi saranno anche i personaggi".

Mckenna Grace sarà la protagonista e nella pellicola troveremo anche Bill Murray, Sigourney Weaver e Dan Aykroyd. Presenti anche Carrie Coon e Finn Wolfhard.

Le riprese partiranno il 25 giugno.