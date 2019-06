Oscar 2022: annunciata la data della cerimonia!

News





12/06/2019 |

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che la 94esima edizione della Notte degli Oscar avrà luogo il 27 febbraio 2022! Si completa dunque il calendario riguardante il prossimo triennio della kermesse cinematografica più importante al mondo con la 92esima e la 93esima edizione che andranno in scena il 9 febbraio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Per quanto riguarda invece l'edizione del 2020, è stato svelato che il 13 gennaio dello stesso anno verranno rivelate tutte le nominations. Le votazioni partiranno il 30 gennaio per chiudersi il 4 febbraio.