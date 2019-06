Men in Black: International: ecco una clip piena di scherzi

News





12/06/2019 |

Per promuovere l'uscita imminente di Men in Black: International, la Sony Pictures ha rilasciato una particolare clip in cui vediamo degli scherzi fatti da un venditore di auto della cittadina californiana di Thousand Oaks.



La pellicola in questione appartiene all'universo di Men in Black e vede protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson, diretti da F. Gary Gray.



Rebecca Ferguson, Liam Neeson, Emma Thompson e Rafe Spall sono gli altri attori presenti nel cast.



La storia vede i Men in Black pronti ad affrontare una minaccia globale: una talpa all'interno dell'organizzazione.



L'uscita nelle sale è prevista per il 14 giugno 2019.