Online un nuovo spot di Nureyev - The White Crow

News





12/06/2019 |

E' in rete un altro spot italiano di Nureyev - The White Crow, il film che racconta la storia del ballerino russo Rudolf Nureyev. Protagonista della pellicola è Oleg Ivenko, diretto da Ralph Fiennes. Lo stesso Fiennes recita all'interno dell'opera interpretando il ruolo di Alexander Pushkin, famoso maestro russo di ballo.



Tratto dal libro di Julie Kavanagh, Rudolf Nureyev: The Life, il film ha una sceneggiatura scritta da David Hart.



La pellicola arriverà nelle sale dal 27 giugno.



Sinossi di Nureyev - The White Crow:

Il film racconta alcuni anni decisivi della vita del leggendario ballerino russo Rudolf Nureyev che, a soli 22 anni durante la sua prima tourné a Parigi, riuscì a sfuggire agli ufficiali del KGB e a chiedere asilo politico. Il regista Ralph Fiennes riesce a catturare l'anima ribelle e anticonformista di un'icona indiscussa della danza mondiale.