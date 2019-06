Beautiful Boy: la nuova clip con le interviste ai protagonisti

News





12/06/2019 |

Domani è il giorno del debutto nelle sale italiane di Beautiful Boy ed oggi, tramite la 01Distribution, siamo lieti di presentarvi una clip contenente le interviste ai protagonisti. La pellicola, basata sull’omonimo bestseller del noto giornalista David Sheff e sull’apprezzata autobiografia di suo figlio Nic, è la storia, tanto onesta quanto spietata, di una famiglia che accompagna il proprio figlio nella lotta contro l’assuefazione e descrive il potere distruttivo della droga e la forza rigenerante dell’amore.



La regia è di Felix van Groeningen che ha diretto un cast composto da Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan e l'attore premio Oscar Timothy Hutton.



Sinossi di Beautiful Boy:

Nicolas Sheff ha 18 anni ed è un bravo studente: scrive per il giornale della scuola, recita nello spettacolo teatrale di fine anno e fa parte della squadra di pallanuoto. Ama leggere e possiede una spiccata sensibilità artistica; in autunno andrà al college. Da quando ha 12 anni però, ama sperimentare le droghe; da qualche tempo ha provato la metamfetamina e, come lui stesso dichiara, “Il mondo, da bianco e nero, improvvisamente è diventato in Technicolor”. In breve tempo Nic, da semplice adolescente che fa uso sporadico di stupefacenti, si trasforma in un vero e proprio tossicodipendente.