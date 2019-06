Rapina a Stoccolma: ecco il nuovo spot

News

13/06/2019 |

La M2Pictures ha rilasciato un nuovo spot di Rapina a Stoccolma che ci ricorda l'uscita del film nelle nostre sale a partire dal 20 giugno.

Tratto dalla vera storia della rapina da cui ha origine la definizione di “Sindrome di Stoccolma”.

Nel 1973, Lars Nystrom (Ethan Hawke), un piccolo criminale appena evaso di prigione, si traveste da americano per derubare un’importante banca di Stoccolma. Con metodi alquanto bizzarri, si barricherà nell’edificio con alcuni ostaggi i quali, paradossalmente, inizieranno a fare amicizia con lui. In particolare, l’eccentrico criminale farà colpo su un’impiegata (Noomi Rapace) che si schiererà dalla sua parte…

La pellicola di, basata su una storia vera che ci illustra l'origine della nascita della Sindrome di Stoccolma, trae spunto da The Bank Drama, articolo del New Yorker firmato da, e vede recitare come protagonistaL'attore interpreta Lars Nystrom, uomo autore di una rapina in banca durante la quale prenderà in ostaggio alcune persone tra le quali una donna chiamata Bianca. Proprio l'ostaggio in questione è affetto dalla sindrome.sono gli altri attori che ritroviamo nel cast.