The Ballad of Richard Jewell: Paul Walter Hauser sarà il protagonista del film

13/06/2019

Paul Walter Hauser, attore che abbiamo visto recitare in BlacKkKlansman, si è unito al cast di The Ballad of Richard Jewell. La pellicola di Clint Eastwood, basata sull'articolo di Marie Brenner apparso su Vanity Fair, è tratta da una storia vera e racconta di Jewell, guardia di sicurezza che, dopo aver scoperto uno zaino sospetto durante i giochi olimpici del 1996 ad Atlanta, venne accusato di essere un terrorista. Nella parte del protagonista troveremo proprio Walter Hauser.



All'interno del film reciterà anche Sam Rockwell che interpreterà l'avvocato che lo difenderà in tribunale dalle accuse.



Eastwood si occuperà anche della produzione della pellicola tramite la sua Malpaso.