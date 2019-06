I Morti Non Muoiono: ecco la scena Qualcosa di strano

News





Il giorno dopo il suo esordio nelle sale italiane, la Universal Pictures ha rilasciato una scena di I Morti Non Muoiono. La pellicola segna il ritorno dietro la macchina da presa di Jim Jarmusch che ha curato anche la sceneggiatura. All'interno dell'horror-comedy movie recitano Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Iggy Pop, Steve Buscemi e Tom Waits, attori che hanno già lavorato con Jarmusch in passato. Il cast comprende anche Selena Gomez, Danny Glover, Caleb Landry Jones e Carol Kane.



La trama racconta della piccola città di Centerville completamente invasa dai morti viventi. Alcuni cittadini, tra cui due poliziotti, proveranno a fermare gli zombie assetati di sangue.



