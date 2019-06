King Richard: il film con Will Smith ha trovato il regista

News





15/06/2019 |

E' stato annunciato il nome del regista che realizzerà la pellicola King Richard. Si tratta di Reinaldo Marcus Green, scelto dalla Warner Bros. Pictures per portare nelle sale il film che racconterà la storia del padre delle tenniste Venus e Serena Williams. Protagonista della pellicola sarà Will Smith che interpreterà il padre e allenatore delle due campionesse che già all'età di 4 anni muovevano i primi passi all'interno del circolo di Compton in California.



La sceneggiatura è stata scritta da Zach Baylin.



Serena e Venus Williams sono due delle tenniste più titolate e popolari di sempre. Complessivamente, giocando in singolo, hanno portato a casa la bellezza di 30 Grand Slam.



Tim e Trevor White saranno i produttori attraverso la Star Thrower Entertainment mentre Will Smith produrrà la pellicola con la sua Overbrook Entertainment.



L'uscita è prevista per novembre 2020.