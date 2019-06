Nightmare Alley: Bradley Cooper in trattative per recitare nel film

News





15/06/2019 |

Potrebbero esserci presto novità in vista per Nightmare Alley, il nuovo progetto cinematografico di Guillermo del Toro. Bradley Cooper, infatti, è entrato ufficialmente in trattative con la produzione ed interpretare il ruolo da protagonista. Inizialmente, per questo film, era stato scelto Leonardo DiCaprio che però non ha trovato un accordo con la produzione.

Del Toro dirigerà il film ed ha scritto la sceneggiatura con Kim Morgan.

La pellicola racconterà la storia di un uomo ambizioso che si unirà ad una psichiatra nel tentativo di truffare il prossimo. Il rapporto che si creerà tra i due li spingerà a cercare di manipolarsi a vicenda.

Il film è basato sul romanzo di William Lindsay Gresham e già nel 1947 ne venne realizzata una pellicola.