Yesterday: la clip internazionale I Want to Hold Your Hand

19/06/2019 |

Grazie alla Universal Pictures è in rete una clip internazionale di Yesterday dal titolo I Want to Hold Your Hand. La pellicola di Danny Boyle, che ha lavorato su una sceneggiatura di Richard Curtis, è prodotto da loro due e da Tim Bevan, Eric Fellner, Matthew James Wilkinson e Bernie Bellew. I produttori esecutivi sono Nick Angel, Lee Brazier e Liza Chasin.



Nel cast troviamo Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran e Kate McKinnon.



Sinossi di Yesterday:

Ieri tutti conoscevano i Beatles. Oggi, solo Jack si ricorda le loro canzoni, e grazie a questo sta per diventare una star. Dal regista premio Oscar® Danny Boyle (The Millionaire, Trainspotting, 28 giorni dopo) e Richard Curtis, lo sceneggiatore premio Oscar® di Quattro matrimoni e un funerale, Love Actually - L'amore davvero e Notting Hill, arriva una commedia tutta rock'n'roll sulla musica, i sogni, l'amicizia e la lunga e tortuosa strada che porta all'amore di una vita.

Jack Malik (Himesh Patel, Eastenders) è un cantautore emergente in una piccola cittadina costiera inglese che vede i sogni di fama svanire rapidamente nonostante la sua accanita devozione e il supporto della sua migliore amica dai tempi dell'infanzia, Ellie (Lily James, Mamma Mia! Ci risiamo). In seguito ad un assurdo scontro con un autobus causato da un misterioso blackout globale, Jack si sveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti... e si ritrova a che fare con un dilemma davvero molto complicato