Toy Story 4: ecco la scena Duke Caboom

20/06/2019 |

Tramite la Disney è in rete una scena in italiano di Toy Story 4, nuovo capitolo della straordinaria saga animata nata nel 1995. Diretta da Josh Cooley e prodotta da Jonas Rivera e Mark Nielsen, la pellicola vede tornare Massimo Dapporto, nei panni di Space Ranger Buzz Lightyear, e Riccardo Cocciante al doppiaggio. Lo sceriffo cowboy Woody è doppiato da Angelo Maggi che ha ereditato il personaggio dopo la scomparsa del compianto Fabrizio Frizzi.



Tra i nuovi personaggi troviamo Forky, doppiato da Luca Laurenti, e Duke Caboom, doppiato da Corrado Guzzanti. Inoltre nel cast vocale sono presenti anche Rossella Brescia e Benji & Fede.



L'uscita italiana è prevista per il 26 giugno.



Sinossi di Toy Story 4:

Toy Story 4 vede Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi amici, inaspettati ritorni e nuovi arrivi, come Forky, una forchetta trasformata in un riluttante giocattolo. Quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. I due scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l’arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome “Forky” nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo.