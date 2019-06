Flag Day: Sean Penn lavorerà con i figli Dylan e Hopper

News





20/06/2019 |

E' stato annunciato che il prossimo progetto cinematografico di Sean Penn coinvolgerà anche i suoi due figli Dylan e Hopper. All'interno di Flag Day, questo il titolo, reciteranno anche Josh Brolin e Miles Teller. Inoltre il cast comprende anche Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble e Katheryn Winnick.

Jez Butterworth ha scritto la sceneggiatura, basata su Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life, memorie di Jennifer Vogel uscite nel 2005.

Flag Day è stato descritto come il ritratto di una figlia che lotta per cercare di cancellare l'oscuro passato del padre truffatore.

I produttori sono William Horberg, Jon Kilik e Fernando Sulichin.