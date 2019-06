Stuber - Autista d'assalto: ecco la scena in lingua originale Lock It Down

News





21/06/2019 |

Tramite la 20th Century Fox siamo lieti di presentarvi una scena in lingua originale di Stuber - Autista d'assalto. L'action-comedy del regista Michael Dowse vede protagonisti Dave Bautista e Kumail Nanjiani nei panni di un detective e di un autista che si ritroveranno coinvolti in un'avventura incredibile.



Iko Uwais, Mira Sorvino, Betty Gilpin, Amin Joseph, Joshua Mikel, Christine Horn, Natalie Morales e Scott Lawrence sono gli altri attori che ritroviamo nel cast.



John Francis Daley e Jonathan Goldstein sono i produttori mentre Tripper Clancy ha scritto la sceneggiatura.



Negli USA il film debutterà a partire dal 12 luglio.



Sinossi di Stuber - Autista d'assalto:

Durante una tranquilla notte di lavoro, un autista di Uber viene reclutato da un detective per ricercare un sadico terrorista. Seguendo le tracce del criminale, il guidatore si ritroverà coinvolto in un'inaspettata avventura, in cui dovrà usare solo il suo ingegno per uscirne incolume.