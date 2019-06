The Giver of Stars: Ol Parker dirigerà l'adattamento del libro di Jojo Moyes

News





21/06/2019 |

La Universal Pictures ha opzionato i diritti di The Giver of Stars, il nuovo romanzo di Jojo Moyes, l'autrice del libro best-seller Io Prima di Te. Il progetto è in fase di partenza con Ol Parker ingaggiato per la regia. Parker si occuperà anche di adattare il romanzo che la Penguin Random House pubblicherà il prossimo ottobre.

Ambientato durante l'era della depressione nel Kentucky, e seguendo eventi realmente accaduti, il libro racconta la storia di un gruppo di giovani straordinarie donne che proveranno a portare conoscenza e potere in una remota comunità di montagna.

Alison Owen e Debra Hayward produrranno il film per conto della Monumental Pictures.. Moyes è la produttrice esecutiva.