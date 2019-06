Ma Raineys Black Bottom: Viola Davis e Chadwick Boseman reciteranno nel film

News





23/06/2019 |

Viola Davis e Chadwick Boseman sono entrati a far parte come protagonisti di Ma Rainey’s Black Bottom, la nuova pellicola sviluppata da Netflix. George C. Wolfe dirigerà questo adattamento cinematografico del racconto di August Wilson e lavorerà su una sceneggiatura scritta da Ruben Santiago-Hudson.

All'interno del film reciteranno anche Glynn Turman, Colman Domingo e Michael Potts.

Della produzione si occuperanno Denzel Washington, Todd Black e Dany Wolf mentre Constanza Romero sarà il produttore esecutivo.

Il film racconterà la storia di Ma Rainey, regina del blues statunitense.