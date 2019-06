La Paramount Pictures e la Blumhouse annunciano il settimo film di Paranormal Activity

News





23/06/2019 |

Novità in vista per il franchise di Paranormal Activity. La Paramount Pictures e la Blumhouse hanno infatti annunciato che lavoreranno ancora una volta insieme per la realizzazione del settimo film della saga horror.

Al momento i dettagli circa la trama del nuovo episodio non sono stati svelati.

Il primo Paranormal Activity uscì nelle sale nel 2007 grazie alla regia di Oren Peli e fu un autentico successo in grado di incassare 193 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nel 2015, diretto da Gregory Plotkin, è uscito nelle sale il sesto film, Paranormal Activity: The Ghost Dimension.