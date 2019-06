In lavorazione lo spin-off della commedia Easy A

News





23/06/2019

Circa dieci anni dopo l'uscita nelle sale di Easy A, commedia arrivata in Italia con il titolo Easy Girl, la Screen Gems ha deciso di mettere in cantiere la produzione del suo primo spin-off. La compagnia ha già avviato il progetto affidando a Bert Royal la sceneggiatura, attualmente in fase di stesura, e la regia di questo nuovo capitolo. Per Bert Royal si tratterà del debutto dietro la macchina da presa.

Zanne Devine tornerà come produttore.

Easy Girl, uscito nel 2010 e diretto da Will Gluck, raccontava la storia di una ragazza di un liceo che prova a sfruttare i pettegolezzi sul suo conto per cercare di diventare famosa. Nei panni della protagonista recitava Emma Stone.