Bliss: Salma Hayek e Owen Wilson saranno i protagonisti del film

News





23/06/2019 |

Salma Hayek e Owen Wilson saranno i protagonisti di Bliss, nuova pellicola sviluppata da Amazon. I due attori saranno diretti da Mike Cahill che ha curato anche la sceneggiatura.

Wilson recita nella parte di un uomo divorziato la cui vita sta cadendo a pezzi fin quando non incontra una donna, interpretata dalla Hayek, che vive per strada ed è estremamente convinta che il mondo che sta vivendo non sia reale. Altri dettagli sulla trama non sono stati specificati.

James D. Stern della Endgame Entertainment si occuperà della produzione.

Le riprese partiranno durante la settimana a Los Angeles.