Box Office USA: debutto positivo per Toy Story 4

24/06/2019 |

Ottimo debutto negli Stati Uniti per Toy Story 4 di John Lasseter e Josh Cooley. La pellicola ha sbancato il botteghino incassando all'esordio 118.000.000 dollari. Alle sue spalle troviamo un altro film esordiente: La Bambola Assassina di Lars Klevberg, il cui incasso è stato pari a 14.055.540 dollari. In terza e in quarta posizione, invece, ecco spuntare Aladdin di Guy Ritchie (12.200.000 dollari) e Men in Black - International di F. Gary Gray (10.750.000 dollari) mentre Pets 2 - Vita da Animali di Chris Renaud e Rocketman di Dexter Fletcher che hanno incassato 10.290.000 e 5.650.000 dollari.