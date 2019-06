Rapina a Stoccolma: online l'intervista a Mark Strong

News





24/06/2019

Tramite la M2Pictures ecco a voi una clip di Rapina a Stoccolma contenente l'intervista a Mark Strong, uno degli attori che ritroviamo all'interno del film. L'opera di Robert Burdreau, basata su una storia vera che ci illustra l'origine della nascita della Sindrome di Stoccolma, trae spunto da The Bank Drama, articolo del New Yorker firmato da Daniel Lang, e vede recitare al suo interno i due protagonisti Ethan Hawke e Noomi Rapace.



Hawke interpreta Lars Nystrom, uomo autore di una rapina in banca durante la quale prenderà in ostaggio alcune persone tra le quali una donna chiamata Bianca. Proprio l'ostaggio in questione è affetto dalla sindrome.



Sinossi di Rapina a Stoccolma: