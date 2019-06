Tom Hardy tornerà per il sequel di Venom

News





24/06/2019 |

Arrivano novità importanti circa il sequel di Venom, pellicola che riporterà nelle sale la nemesi dell'Uomo Ragno. Amy Pascal, produttrice del film, nel corso della presentazione di Spider-Man: Far From Home, ha confermato il ritorno di Tom Hardy nella parte del protagonista: "Confermo che ci sarà, la sua interpretazione è stata magnifica. Quando pensiamo a Venom non siamo più in grado di pensare a qualcun altro che non sia Hardy".

Venom 2 non ha ancora un regista ma la Sony da diverso tempo ha confermato Kelly Marcel come sceneggiatrice.

Michelle Williams e Woody Harrelson dovrebbero tornare nel cast.



L'uscita è prevista per il 2020.