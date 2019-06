Black Christmas: Cary Elwes reciterà nel film

News





24/06/2019 |

Novità in vista per il remake di Black Christmas. La Blumhouse Productions ha infatti annunciato che all'interno del film reciterà Cary Elwes che dunque si unisce ad un cast che comprende al suo interno anche Imogen Poots, Aleyse Shannon, Brittany O’Grady, Lily Donoghue e Caleb Eberhardt. Non è chiaro quale sarà il ruolo di Elwes.



La pellicola sarà diretta da Sophia Takal che si è occupata di scrivere la storia con April Wolfe.



Black Christmas è uscito nelle sale nel 1974 grazie alla regia di Bob Clark e in Italia è conosciuto con il titolo Black Christmas (Un Natale rosso sangue).



La Blumhouse si occuperà della produzione per conto della Universal Pictures, con le riprese che partiranno presto in Nuova Zelanda.