Josh Gad non interpreterà il Pinguino in The Batman

News





24/06/2019 |

Dopo tante indiscrezioni su un possibile coinvolgimento di Josh Gad all'interno del progetto The Batman, nella parte del Pinguino, ora è arrivata la conferma da parte dello stesso attore che non sarà lui a recitare nel film.

Gad, tramite il suo account Twitter, ha messo in chiaro le cose: "Visto che continuo a ricevere questa domanda... per quanto io abbia amato torturarvi e prendervi in giro con il Pinguino, è giunto il tempo di dirvi che... non reciterò nella parte di questo personaggio. Ma ho amato le fan art e il vostro amore".

Gad ha recitato nel 2017 all'interno del film Assassinio sull'Orient Express e ad oggi è impegnato con le riprese di Snow Ponies.