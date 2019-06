Amityville 1974: al via il progetto per portare nelle sale l'horror movie

News





24/06/2019 |

E' quasi tutto pronto per il progetto che porterà alla realizzazione di Amityville 1974. La Wonderfilm Media Corporation ha infatti svelato che durante l'autunno, precisamente a novembre, ci sarà il primo ciak di questo horror movie che sarà basate sul romanzo di Jay Anson.

La storia narrerà fatti sovrannaturali realmente accaduti all'interno dell'abitazione che ha ispirato tantissimi film.

La regia di Amityville 1974 sarà affidata a Casey La Scala. Per il regista si tratta del secondo film in carriera dopo The Remaining - Il giorno è giunto uscito nel 2014.