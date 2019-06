Good Morning, Midnight: George Clooney reciterà e dirigerà il film

News





25/06/2019 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per George Clooney. La star infatti reciterà come protagonista e dirigerà Good Morning, Midnight, adattamento cinematografico del romanzo di Lily Brooks-Dalton conosciuto in Italia con il titolo La Distanza tra le Stelle.

Mark L. Smith si occuperà di scrivere la sceneggiatura di questo film tratto dal libro nominato uno dei migliori del 2017 dal Chicago Review of Books. Il racconto, ambientato in uno scenario post-apocalittico, segue la storia di Augustine (Clooney), uno scienziato solitario nell'Artico, e di un astronauta a bordo della sonda Aether che sta provando in tutti i modi a tornare a casa.



Clooney e Grant Heslov della Smokehouse Pictures saranno i produttori insieme alla Anonymous Content e alla Syndicate Entertainment.

La produzione partirà ad ottobre.