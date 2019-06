The Suicide Squad: annunciata la data dell'inizio delle riprese

News





25/06/2019 |

Novità in vista per The Suicide Squad, il nuovo cinecomic del regista James Gunn. E' stato infatti svelato - salvo cambiamenti improvvisi - che verso la fine di settembre partiranno ufficialmente le riprese e che verso la fine di gennaio 2020 le stesse termineranno. La città che sarà chiamata ad ospitare il set è quella di Atlanta (Georgia).

The Suicide Squad vedrà recitare al suo interno Idris Elba, Margot Robbie, pronta a vestire nuovamente i panni di Harley Quinn, Viola Davis, David Dastmalchian, Jai Courtney e l'ex wrestler John Cena.

L'uscita è prevista per agosto 2021.