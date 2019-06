LeBron James annuncia l'inizio delle riprese di Space Jam 2

News





25/06/2019 |

Via Twitter LeBron James ha annunciato che sono ufficialmente iniziate le riprese di Space Jam 2. Nel post dell'atleta si legge: "Ragazzi ho veramente realizzato! Sto davvero girando Space Jam 2! E' tutto così surreale e non ha senso. Considerando da dove vengo e per quello che ho visto crescendo questo non ha senso! Sono grato e felice! Tutto questo è follia!".

Il nuovo capitolo sarà diretto da Terence Nance mentre James e Ryan Coogler sono i produttori.

Alfredo Botello ed Andrew Dodge hanno scritto la sceneggiatura.