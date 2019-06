Gary Dauberman parla del possibile universo dedicato a IT

News





25/06/2019 |

Gary Dauberman è uno degli sceneggiatori di IT, l'adattamento cinematografico dedicato al famosissimo romanzo horror di Stephen King. La seconda parte della pellicola uscirà il prossimo settembre nelle sale e c'è molta attesa per questo nuovo atto diretto ancora una volta da Andy Muschietti.

Intanto proprio Dauberman, a margine della presentazione di Annabelle 3, di cui è regista, ha fornito un aggiornamento importante circa il futuro di IT e di eventuali spin-off: "C'è sicuramente un interesse intorno alla storia di IT ma nei nostri film abbiamo deciso di restare fedeli al romanzo. Non penso che qualcuno abbia il desiderio di raccontare quello che è accaduto a Derry all'alba dei tempi e nonostante IT sia una creatura che esiste da sempre non penso ci siano i piani per farlo".

Tornando ad Annabelle, il terzo capitolo debutterà nelle sale italiane il 3 luglio.