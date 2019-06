Olivia Cooke e LaKeith Stanfield reciteranno in un nuovo progetto Disney

News





26/06/2019 |

La Disney ha opzionato un nuovo progetto proveniente dallo sceneggiatore Cat Vasko che sarà sviluppato per la piattaforma streaming Disney+. Il film, ancora senza un titolo ufficiale, sarà diretto da Susan Johnson e vedrà recitare al suo interno Olivia Cooke e LaKeith Stanfield.

Andrew Lazar della Mad Chance e Ben Simpson si occuperanno di produrre la pellicola i cui dettagli non sono stati rivelati.

La Cooke ha recitato lo scorso anno in Ready Player One e nella serie tv Vanity Fair mentre Stanfield ha preso parte alle riprese di Millennium - Quello che non uccide, adattamento del romanzo di David Lagercrantz.