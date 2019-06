Annette Bening in trattative per recitare in Death On The Nile

News





26/06/2019 |

La quattro volte candidata all'Oscar Annette Bening è entrata ufficialmente in trattative per recitare all'interno di Death On The Nile, adattamento del romanzo di Agatha Christie conosciuto in Italia con il nome Morte sul Nilo. Kenneth Branagh, già regista di Assassinio sull'Orient Express, si occuperà della regia di questo film.

Gal Gadot, Armie Hammer, Tom Bateman e Letitia Wright sono le star già presenti nel film con Branagh destinato a riprendere il ruolo del detective Hercule Poirot.

Michael Green si occuperà della sceneggiatura mentre la produzione è affidata a Judy Hofflund, Simon Kinberg, Ridley Scott, Kevin Walsh e Mark Gordon.