Novità in vista per il cast della nuova commedia di Judd Apatow

26/06/2019 |

Altre novità in vista per il cast della nuova commedia, ancora senza un titolo ufficiale, di Judd Apatow (regista di Un Disastro di Ragazza). Moises Arias, Lou Wilson e Derek Gaines reciteranno all'interno del film e lavoreranno accanto al Premio Oscar Marisa Tomei e a Pete Davidson, Bill Burr, Bel Powley, Maude Apatow e Pamela Adlon. Inoltre all'interno del cast compaiono anche i nomi di Steve Buscemi, Kevin Corrigan, Domenick Lombardozzi e Mike Vecchione.



La trama del film non è stata svelata dalla produzione.



Le riprese partiranno durante l'estate a New York, con l'uscita fissata per giugno 2020.