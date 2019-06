Last Night in Soho: Diana Rigg e Terence Stamp nel cast

News





26/06/2019 |

Altri due attori sono stati annunciati per Last Night in Soho, la nuova pellicola di Edgar Wright. Nel film reciteranno anche Diana Rigg e Terence Stamp che si uniscono a Rita Tushingham, Michael Ajao e Synnøve Karlsen. All'interno del cast troviamo anche Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie e Matt Smith.

Le riprese di questo thriller-psicologico sono in corso a Londra. La sceneggiatura è stata scritta da Wright e da Krysty Wilson-Cairns.

Last Night in Soho, la cui trama non è stata rivelata dalla produzione, è prodotto da Nira Park, Tim Bevan, Eric Fellner e dallo stesso Wright.