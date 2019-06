Candyman: Tony Todd reciterà anche nel reboot

News





26/06/2019 |

Iniziano a circolare particolari veramente interessanti circa il reboot cinematografico di Candyman. All'interno del film, infatti, reciterà anche Tony Todd, l'attore che ha interpretato questo straordinario personaggio nella famosa opera originale di Bernard Rose.

Il nuovo Candyman, che uscirà nelle sale nel 2020, sarà diretto da Nia DaCosta, al suo secondo film in carriera dopo Little Woods. La sceneggiatura è stata scritta da Clive Barker e da Jordan Peele.

Todd, giusto per chiarire il ruolo, non riprenderà i panni del villain ma avrà una parte nuova che non è stata rivelata. Nella parte di Candyman ci sarà Yahya Abdul-Mateen II.

Nel cast troviamo anche Teyonah Parris.