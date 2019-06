Saw: novità sul film. Tra qualche giorno partiranno le riprese

News





27/06/2019 |

Entrerà presto in produzione un nuovo film appartenente al franchise di Saw - L'Enigmista. A darne l'annuncio è stato il regista Darren Bousman che ha spiegato: "Tra pochi giorni inizieremo a girare le riprese del nuovo film. Mai avrei pensato di scrivere un film del genere e, sarò sincero, nessuno è pronto per le follie che copriranno lo schermo di sangue".

La pellicola, la cui uscita è prevista per il 2020, ha una sceneggiatura scritta da Pete Goldfinger e Chris Rock.

Bousman non è nuovo al genere e ha già lavorato all'interno della saga realizzando il secondo, il terzo e il quarto film.